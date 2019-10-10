Прокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об Иловайске

Исследуются обстоятельства трагедии, а также причины и последствия.

Прокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об Иловайске
Фото: Макс Требухов

Главная военная прокуратура получила разрешение изъять в Офисе президента документы об Иловайской операции.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятия в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска. Напоминаем, что Главная военная прокуратура проводит досудебное расследование по факту ведения РоSSийской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых она произошла.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в августе 2014 года роSSийские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгрома боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство АТО организовало переговоры с роSSийскими военными о безопасном выводе украинских военнослужащих. После трех дней обсуждений роSSийская сторона гарантировала "зеленый коридор", но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную из тяжелого вооружения. Жертвами нападения стали 366 украинских военнослужащих, 429 человека получили ранения, 300 человек попали в плен. ВСУ потеряли вооружений и техники на почти 300 млн гривен.

Следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску еще не завершено.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования. Однако, в сентябре 2019 года новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что намерен возобновить расследование Иловайского котла.

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