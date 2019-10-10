ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко

Ранее экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест.

ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко
Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата Украины 8-го созыва Валерия Ищенко, который подозревается в незаконных схемах с "Укрзализныцей".

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"10 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 октября ВАКС избрал Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Ищенко в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач".

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