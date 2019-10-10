Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Соня Кошкина

"Не/законность - не важна".

Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Соня Кошкина
Фото: стоп-кадр трансляции

В Офисе президента обсуждался порядок и приоритетность резонансных дел, с конкретными фамилиями, чтобы было "быстро" и "понравилось людям". Об этом на своей странице в Facebook написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться. Сперва - прямая речь, потом расскажу суть. Итак. Цитата: Когда я пришёл, на другой день думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом когда первые наручники надели, все сказали "ай, яй, яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "Ок", но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями, какие их действия? Ага, так можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: "Этот человек убивает, врет, был депутатом"... я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен ещё слова подбирать! Не дай Боже, это будет влияние ...Выйдите на улицу и у ста людей спросите: "Пашинский - бандит? Я вам сто из ста даю, люди скажут "да". Теперь рассказываю. Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того "а где посадки?". Причём не просто посадки, но "чтоб быстро и понравилось людям", - сообщила журналист.

"Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждалось. Ключевое "быстро" и "понравилось людям". В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко (тут все понятно). Второе - Пашинский. Третье - Жеваго (его вчера в розыск объявили). Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь. Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб "быстро" и "понравилось людям". Именно, что "выйдите на улицу и спросите" (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно)", - отметила шеф-редактор LB.ua.

"Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек). Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять. Все подтвердилось. Почему не написала сразу? Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?" - резюмировала Соня Кошкина.

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