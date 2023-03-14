Україні слід якнайшвидше вибудувати систему психологічної допомоги населенню — посол Корнійчук

Ізраїльський досвід в побудові системи психологічної підтримки постраждалого населення є важливим для України, адже після перемоги психологічна допомога знадобиться мільйонам співвітчизників. Про це заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук, повідомляється на сторінці Посольтсва у Facebook.

«Ізраїльська експертиза і системний підхід до питань інституалізації проектів психологічної підтримки населення є вкрай важливий для нашої держави, яка після перемоги зіткнеться з необхідністю надання відповідної допомоги мільйонам українців. Чим швидше ми розпочнемо розбудовувати таку систему в Україні, тим ефективніше ми зможемо допомогти травмованим внаслідок російської агресії українцям», — сказав він під час зустрічі представників благодійної організації Фонд Маша з фондом NATAL Israel Trauma and Resiliency Center.

Як підкреслює Посольство, організація NATAL, яка вже є учасником низки проектів надання психологічної підтримки постраждалим українцям, презентувала власну структуру та механізми надання первинної та регулярної психологічної допомоги населенню, яке страждає від ПТСР та травм в наслідок війни.

«Дана ефективна система вибудовувалась упродовж 25 років з урахуванням усіх викликів та загроз, з якими стикається ізраїльське суспільство», — йдеться в повідомленні.