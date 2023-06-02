Росіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагування

Російські загарбники вкрали важливі елементи системи.

Ситуація на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС погіршується щодня. На даний час на станції майже повністю деградовано систему аварійної готовності та реагування. Про це заявив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами, інформує ZN.ua .

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За його словами, загарбники продовжують тиснути на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти із особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території, при спробі людей залишити окуповану територію – не випускають та погрожують конфіскацією майна.

"Представники "Росатома", які незаконно перебувають на ЗАЕС та фактично є співучасниками воєнних злочинів, що здійснює РФ та її військові, вербують персонал, який немає відповідної кваліфікації. Через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частити комп’ютерної техніки тощо значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції", – зазначив він.

За розпорядженням окупаційної "адміністрації", заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) Запорізької АЕС.

"Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації", – сказав Коріков.

Раніше гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив план забезпечення безпеки ЗАЕС.