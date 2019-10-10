Нидерланды не позволят снять с РоSSии санкции без выполнения Минских соглашений, - глава МИД

"Санкции были введены за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины".

Нидерланды не позволят снять с РоSSии санкции без выполнения Минских соглашений, - глава МИД
Стеф Блок
Фото: eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с РоSSии без имплементации Минских соглашений.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против РоSSии были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений", - сказал Блок.

Он подчеркнул, что санкции были введены против РоSSии за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины.

"Снятие санкций будет зависеть от поведения РФ", - добавил он.

Напомним, накануне, вечером 9 октября, Блок также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о катастрофе самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

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