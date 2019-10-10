Пациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств

Участники акции заявили, что новый Минздрав - "дно".

Фото: Макс Требухов

Пациентские организации "100% жизни" (бывшая "Всеукраинская сеть ЛЖВ") и "Пациенты Украины" в среду устроили пикет здания Кабинета министров. Участники акции заявили, что на уровне Министерства здравоохранения происходит блокирование закупок лекарств.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По данным организаций, сейчас заблокированы поставки по таким направлениям, как детский и взрослый диализы, взрослая онкология, семейная торсионная дистония, рассеянный склероз, нанизм (дети), ювенильный ревматоидный артрит, эндопротезы, тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови, донорство, диагностика ВИЧ, антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистые заболевания, заместительная поддерживающая терапия.

В Минздраве не подписаны акты приема препаратов, графики поставки препаратов, отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. Минздрав Украины не отвечает на текущие рабочие письма от международных организаций по закупкам лекарств, не заседает постоянная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения государственных закупок. Она является ключевой в принятии решений по закупкам, согласовании оперативных и стратегических вопросов. В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что уже скоро приведет к смещению всего закупочного процесса, а в результате это снова может привести к перерыву в обеспечении лекарствами.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Работа министерства стоит на паузе, что рано или поздно приведет к катастрофическим последствиям по обеспечению лекарствами пациентов. Нельзя допустить, чтобы все проблемы Минздрава решались только председателем комитета здравоохранения, как это происходит сейчас", - прокомментировал проблему глава БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

Исполнительный директор "Пациентов Украины" Инна Иваненко тоже заявила, что ситуация становится критической. "Бюджетный год подходит к концу, и бездействие Минздрава Украины может привести к тому, что средства на лекарства не будут освоены и просто сгорят в конце года! Пациенты обращаются к премьер-министру Украины с просьбой взять под личный контроль ситуацию с закупками в Минздраве и наладить их в срочном порядке", - сказала она.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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