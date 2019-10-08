Пашинский: все, что происходит, - фальсификация правды

"Известное печерское кривосудие торжествует".

Пашинский: все, что происходит, - фальсификация правды
Фото: Макс Левин

Экс-народный депутат Сергей Пашинский считает решение Печерского суда Киева о своем аресте "откровенной фальсификацией правды" и обвинил в причастности замглавы АП Януковича Андрея Портнова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов.

Следствие полностью подтвердило мои показания, я прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты. Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания. Я не покинул страну, хотя депутатский иммунитет потерял еще в августе", - написал Пашинский.

Он подчеркнул, что произошедшее сегодня в Печерском суде - "откровенная фальсификация правды".

"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - заявил политик.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"
Вакарчук заявил о возможных фальсификациях на львовском округе в пользу ДубневичаВакарчук заявил о возможных фальсификациях на львовском округе в пользу Дубневича
В 64 округе, где проиграл Пашинский, полиция направила вертолет и спецназ для транспортировки бюллетеней
Пашинский будет баллотироваться по мажоритаркеПашинский будет баллотироваться по мажоритарке
Пашинский заявил, что не убегал из страныПашинский заявил, что не убегал из страны
Пашинский: военная прокуратура прячет результаты экспертизы по "Молотам"Пашинский: военная прокуратура прячет результаты экспертизы по "Молотам"
Пашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможнымПашинский пригласил журналистов на следственный эксперимент по "Молоту". Аккредитоваться туда оказалось невозможным
Пашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и СШАПашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и США
Пашинский обвинил Наливайченко в невыполнении приказа штурмовать луганскую СБУПашинский обвинил Наливайченко в невыполнении приказа штурмовать луганскую СБУ
Пашинский пригрозил СМИ уголовной ответственностью за фейки о сфере нацбезопасностиПашинский пригрозил СМИ уголовной ответственностью за фейки о сфере нацбезопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости
.add("Ctrl+Right",function() { novgoto('http://novostey.com/politic/news886438.html'); return false; }); shortcut.add("Ctrl+Down",function() { novgoto('http://novostey.com/'); return false; });