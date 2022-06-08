"Все настолько серьезно, что ВСУ ждут ежеминутно": что на самом деле происходит в Херсоне, письмо из оккупации

"В Херсоне исчезнуть может каждый и каждая. Причина? Любая: от украинского языка до цвета волос, который не понравился. А могут просто убить - просто так".

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в рассказе местного жителя, который опубликовал политический консультант, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец.

«В Херсоне все настолько серьезно, что ВСУ херсонцы ждут ежеминутно. Я не преувеличиваю и не шучу. Когда говорят, что Херсон как будто оказался в 90-х, не верьте. Это ложь. В 90-х Херсон не был напичкан агрессивными россиянами с автоматами, а стационарная телефонная связь была. И хотя бы физически, но можно было безопасно уехать из города куда хочешь. Людей не похищали с такой силой за проукраинскую позицию - разве для бизнесовых разборок, не больше», - говорится в рассказе Андрея Федотова.

По словам местного, сейчас херсонцы не в 90-х, а в состоянии войны. Также он опроверг заявления о том, что и городе не стреляют.

«В Херсоне стреляют - еще и как: то артиллерийские обстрелы, то автоматные очереди. Сколько людей не доехали, куда хотели, сколько волонтеров погибли по дороге, — к сожалению, перечень может расти», - рассказывает мужчина.

В Херсоне, по его словам, исчезнуть может каждый и каждая. По любой причине: от украинского языка до цвета волос, который не понравился.

"А могут просто убить-просто так. Вы наверное слышали перехват СБУ : как россиянам на блокпостах "дали добро" стрелять во всех подозрительных. Так вот это про Херсон. А дальше-кому как. Кто обошелся "разговором", а у кого были допросы с пытками. Разными. И на фоне этого противно читать "советы" по безопасности от тех, кто даже Ремарка не читал, чтобы узнать, что такое война. Я уже не говорю о практических кейсах", - пишет Федотов.

Кроме того херсонцы не могут сейчас пользоваться мобильной связью: украинские операторы отключены и "поймать" можно лишь ненадолго и в определенных местах.

"С интернетом немножко легче, но не намного. Русские симки не работают нормально, а пополнить их можно лишь одним очень хитроумным способом - если у вас есть добрые друзья в определенной местности и точно знают, как это делать. Эти симкарты даже в Крыму и РоSSии не принадлежит ни одному из операторов. Это вселяет радость, потому что такое и россиянам не слишком нужно", - рассказывает херсонец.

Люди также не могут просто пойти в аптеку и приобрести даже самые простые лекарства. Например, от головной боли. Что же касается работы, то она есть, но рабочих мест крайне мало. В некоторых случаях работодателям просто нечем платить.

«Херсонцы живут в ожидании освобождения. Не воображаемого зеленого коридора, каким его представляет власть, а освобождения. Херсонцы ненавидят идиотов, которые теоретизируют и поучают. Ненавидят тех чиновников, которые бежали в первые дни, схоронились на пару месяцев, а теперь умничают из теплых бункеров под задницами, совершенно не понимая, что происходит в городе и области. Херсонцы помнят каждое из этих имен, можете не сомневаться. А главное - херсонцы ждут ВСУ. Ежеминутно. Честно. Действительно учет идет на минуты", - пишет Федотов.

Кроме того, стало известно, какое оружие поможет освободить Херсон.