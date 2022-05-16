"В ВОВ тоже гибли люди, но...": как родственники оккупантов оправдывают массовую гибель солдат

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С помощью искусственного интеллекта специалисты смогли распознать несколько сотен убитых роSSийских оккупантов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал реакцию россиян на погибших граждан своей страны и просьбу остановить бессмысленные жертвы – уберечь людей от страданий. Так, он показал, публикацию со скриншотами переписок с россиянами.

Министр сообщил, что с помощью искусственного интеллекта специалисты смогли распознать несколько сотен убитых роSSийских оккупантов, а после решили написать их родственникам и близким друзьям.

«"Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами" - это ответ родственника русского солдата на сообщение о его смерти на войне в Украине.

Мы продолжаем использовать технологии на киберфронте. С помощью искусственного интеллекта мы распознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях.

Как видим, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.

Это в очередной раз доказывает, что ответственность за развязанную войну и убийства мирных украинцев несет не только путин и политическое руководство, но и все рядовые россияне, кто уже более 20 лет избирает диктатора президентом» - подметил Федоров.


Дарина Силина, politeka.net

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