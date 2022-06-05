"Дружинники", проблемы с водой и гуманитаркой: что сейчас происходит в Мариуполе

Во временно занятом Мариуполе для получения питьевой воды нужно два дня стоять в очереди, а гуманитарную помощь от оккупантов сократили. Теперь трудоспособное население снова вынуждают работать за еду, информирует Апостроф.

О ситуации в Мариуполе на 5 июня сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Чтобы получить питьевую воду, мариупольцы должны записаться в очередь, которая длится от двух дней. Это вызвано падением уровня воды в природных источниках, что с приходом летнего зноя еще больше сократится.

Также оккупанты сократили выдачу гуманитарной помощи, которую сейчас могут получить только пенсионеры. Всем остальным еду дают исключительно за "работу". В то же время, молодежь заставляют записываться в так называемые "дружинники" и помогать мобильным патрулям, в частности в фильтрационных мероприятиях, а за отказ угрожают мобилизовать в армию террористической группировки "ДНР".

"Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - резюмировал Андрющенко.


Лиза Бровко, Апостроф





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