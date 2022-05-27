Оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях: что происходит на фронте, карта

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Захватчики продолжили осаду и пытаются захватить всю Луганскую область.

В последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, роSSийские оккупанты имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и подготовке третьей линии обороны.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Захватчики продолжили осаду Северодонецка. Также войска рф продолжают продвигаться на юг и запад от Попасной в направлении Бахмута, но темпы наступления замедляются. Оккупанты в ближайшие дни попытаются полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск.

Бои продолжаются возле Камышевахи, норкового, Берестового, Белогоровки, Покровского, Клинового, Липового и Нагорного.

У границы Харьковской и Донецкой областей войска рф безуспешно пытались продвинуться на юго-восток от Изюма. РоSSийские войска также провели неудачные операции в районе Авдеевки и продолжали обстреливать к северу и северо-западу от города.

РоSSийские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению украинских контрнаступлений.


Александра Павленко, politeka.net

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