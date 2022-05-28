Лукашенко "взбунтовался" против россии, что сейчас происходит в Беларуси: "Очень серьезная угроза"

Александр лукашенко, вероятно, создает "народное ополчение" Беларуси из-за угрозы со стороны роSSийской федерации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 93 день полномасштабной войны с рф.

"А против кого он создает это "народное ополчение"? Конечно, против россии создает. И на то есть прямая логика происходящего. Мы точно не собираемся вторгаться в Беларусь ни при каких обстоятельствах. Какая же сила может заставить лукашенко, который перед этим лупил народ дубинками, выдавать этому народу оружие? Какая-то очень серьезная угроза", — уверен политик.

По словам Арестовича, лукашенко уже ведет тайные переговоры с Европой.

"У нас есть информация, которая пришла к нам из Европы, из открытых источников, что белорусская сторона очень сильно активизировала контакты с Западом. Общая канва: вы же не дадите нам пропасть под путинским режимом?", — резюмировал представитель ОП.