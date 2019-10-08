Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги в серию маленьких".

Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Фото: DPAspiegel.de

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер в понедельник, 7 октября, пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

Действия и их последовательность стоит обсуждать, сказал он.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала РоSSия.

Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал бывший президент Петр Порошенко.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

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