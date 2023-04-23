Замглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТО

Він дорікнув Німеччині у багаторічному блокуванні членства України в Альянсі.

Якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України в НАТО, нинішньої війни не було б, заявив в коментарі польському агентству PAP заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, інформує ZN.ua.

Замглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТО
© Офіс президента

Коментуючи слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що двері НАТО для України прочинились, але такі рішення потрібно ухвалювати «з холодною головою», він зазначив, що це питання не потрібно затягувати, бо воно є вирішальним для безпеки всієї Європи.

«Питання в тому, коли настане час для цих «холодних голів». Через п’ять, десять чи тридцять років після закінчення війни? Якби Німеччина не вважала так, як зараз, якби Україну запросили до Північноатлантичного альянсу багато років тому у Мюнхені, сьогодні в Україні не було б війни», - заявив Вавжик.

Він додав, що «країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України до Європейського Союзу чи НАТО».

Заступник глави МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує членство України в НАТО в найближчій перспективі, однак позиція Пісторіуса може знову фактично відстрочити вступ України до Альянсу.

«На нашу думку, чим швидше Україна стане членом НАТО, тим краще, це буде запорукою безпеки не лише для України та Польщі, а й для всього регіону», - сказав замміністра.

Він додав, що Варшава «постійно намагається переконати західних партнерів передумати і якомога швидше приєднати Україну до альянсу».

Під час візиту до Києва 20 квітня Столтенберг на спільній із президентом України пресконференції заявив, що повноправне місце України – в євроатлантичній сім'ї.

Вранці у п’ятницю, під час брифінгу перед зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині, генсек НАТО додав, що усі союзники Альянсу згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, однак першочерговим є закінчення війни, в чому Україні допомагатимуть. Він зазначив, що після закінчення війни Україна повинна мати потенціал «стримування для запобігання нових атак».

Між цими заявами Столтенберга міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вступ України до НАТО зараз не стоїть на порядку денному, адже спочатку потрібно, щоб українці перемогли у розв’язаній Росією війні.


Ірина Знась, ZN.ua





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