Глава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорів
Зауваження Ллойда Остіна прозвучали після того, як Пекін відхилив офіційне запрошення на зустріч з його китайським колегою на полях саміту безпеки в Азії.
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у суботу на зустрічі міністрів оборони в Сінгапурі розкритикував Китай за його небажання брати участь у врегулюванні військової кризи після того, як Пекін відхилив офіційне запрошення на зустріч між ним і його колегою. Про це пише
"Я глибоко стурбований тим, що КНР не бажає більш серйозно займатися кращими механізмами врегулювання криз між нами. Чим більше ми будемо говорити, тим більше зможемо уникнути непорозумінь і прорахунків, які можуть призвести до кризи чи конфлікту", — сказав Остін на саміті з безпеки в Сінгапурі.
Остін і його китайський колега Лі Шанфу коротко поспілкувалися і потиснули один одному руки під час обіду з нагоди відкриття оборонного саміту в Сінгапурі. Однак ця взаємодія не виправдала сподівань Пентагону на більш змістовний обмін.
Високопоставлений чиновник Народно-визвольної армії Китаю рішуче заперечив твердження Остіна про те, що Пекін недостатньо бере участь у врегулюванні військової кризи. Генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен також сказав, що Китай дотримується своєї віри в те, що він має суверенітет над островами в Південнокитайському морі та прилеглими водами.
"Сердечне рукостискання за вечерею не замінить серйозної взаємодії. Сполучені Штати не прагнуть нової холодної війни. Конкуренція ніколи не повинна перерости в конфлікт", - сказав глава Міноборони США.
Тим часом речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу звинуватив США у роботі проти інтересів Пекіна.
"США кажуть, що хочуть говорити з китайською стороною, одночасно прагнучи придушити Китай усіма можливими засобами та продовжувати накладати санкції на китайських посадовців, установ і компаній", — сказав він у п’ятничній заяві.