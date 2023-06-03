Глава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорів

Зауваження Ллойда Остіна прозвучали після того, як Пекін відхилив офіційне запрошення на зустріч з його китайським колегою на полях саміту безпеки в Азії.

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Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у суботу на зустрічі міністрів оборони в Сінгапурі розкритикував Китай за його небажання брати участь у врегулюванні військової кризи після того, як Пекін відхилив офіційне запрошення на зустріч між ним і його колегою. Про це пише DW , інформує ZN.ua .

"Я глибоко стурбований тим, що КНР не бажає більш серйозно займатися кращими механізмами врегулювання криз між нами. Чим більше ми будемо говорити, тим більше зможемо уникнути непорозумінь і прорахунків, які можуть призвести до кризи чи конфлікту", — сказав Остін на саміті з безпеки в Сінгапурі.

Остін і його китайський колега Лі Шанфу коротко поспілкувалися і потиснули один одному руки під час обіду з нагоди відкриття оборонного саміту в Сінгапурі. Однак ця взаємодія не виправдала сподівань Пентагону на більш змістовний обмін.

Високопоставлений чиновник Народно-визвольної армії Китаю рішуче заперечив твердження Остіна про те, що Пекін недостатньо бере участь у врегулюванні військової кризи. Генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен також сказав, що Китай дотримується своєї віри в те, що він має суверенітет над островами в Південнокитайському морі та прилеглими водами.

"Сердечне рукостискання за вечерею не замінить серйозної взаємодії. Сполучені Штати не прагнуть нової холодної війни. Конкуренція ніколи не повинна перерости в конфлікт", - сказав глава Міноборони США .

Тим часом речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу звинуватив США у роботі проти інтересів Пекіна.