"Треба бути готовими приймати незручні, але правильні рішення" – Шольц розкритикував військовий нейтралітет Швейцарії стосовно України

Водночас канцлер ФРН привітав приєднання Швейцарії до санкцій ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, на пресконференції з нагоди візиту президента Швейцарії Алена Берсе в Берлін, виступив з рішучою критикою нейтралітету швейцарського уряду стосовно військової допомоги Україні. Про це повідомляє Euractiv, інформує ZN.ua.
© Getty Images

Як зазначили у виданні, швейцарський уряд блокує поставку німецьким урядом боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard в Україну, посилаючись на давні традиції нейтралітету країни.

"Ми обговорювали це питання. Ця війна в Європі закликає всіх нас критично переглянути наше уявлення про себе і іноді бути готовими приймати незручні, але правильні рішення", – повідомив канцлер ФРН.

Німеччина також має традицію не постачати зброю в активні військові конфлікти, але відмовилася від цієї позиції, щоб допомогти Україні.

Шольц водночас привітав приєднання Швейцарії до санкцій ЄС. "Також добре, що ми перебуваємо в тісному контакті зі Швейцарією в питаннях, як ми можемо підтримати Україну фінансово", – додав Шольц.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще одинМЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Блок рекламы


Похожие новости
Системи ППО Patriot прибули до України — МіноборониСистеми ППО Patriot прибули до України — Міноборони
Кім Чен Ин наказав запустити в космос військовий розвідувальний супутникКім Чен Ин наказав запустити в космос військовий розвідувальний супутник
МЗС України прокоментувало збройний конфлікт у СуданіМЗС України прокоментувало збройний конфлікт у Судані
Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги УкраїниРезніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України
Нинішній рівень нерішучої підтримки України призведе до патової ситуації на полі бою – глава Мюнхенської конференціїНинішній рівень нерішучої підтримки України призведе до патової ситуації на полі бою – глава Мюнхенської конференції
РФ повернула до участі у війні проти України звільненого у січні генерал-полковника Теплінського – британська розвідкаРФ повернула до участі у війні проти України звільненого у січні генерал-полковника Теплінського – британська розвідка
Через санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України – Мінфін СШАЧерез санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України – Мінфін США
Мобілізація: деякі чоловіки повинні знову стати на військовий облікМобілізація: деякі чоловіки повинні знову стати на військовий облік
«Угорщина має бути вдячна за мирне небо»: У МЗС відповіли на заяви Орбана про «неіснуючу» Україну«Угорщина має бути вдячна за мирне небо»: У МЗС відповіли на заяви Орбана про «неіснуючу» Україну
Для забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено – РезніковДля забезпечення 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено – Резніков
Последние новости
Подгружаем последние новости