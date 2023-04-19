"Треба бути готовими приймати незручні, але правильні рішення" – Шольц розкритикував військовий нейтралітет Швейцарії стосовно України

Водночас канцлер ФРН привітав приєднання Швейцарії до санкцій ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, на пресконференції з нагоди візиту президента Швейцарії Алена Берсе в Берлін, виступив з рішучою критикою нейтралітету швейцарського уряду стосовно військової допомоги Україні. Про це повідомляє Euractiv, інформує ZN.ua .

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Як зазначили у виданні, швейцарський уряд блокує поставку німецьким урядом боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard в Україну, посилаючись на давні традиції нейтралітету країни.

"Ми обговорювали це питання. Ця війна в Європі закликає всіх нас критично переглянути наше уявлення про себе і іноді бути готовими приймати незручні, але правильні рішення", – повідомив канцлер ФРН.

Німеччина також має традицію не постачати зброю в активні військові конфлікти, але відмовилася від цієї позиції, щоб допомогти Україні.

Шольц водночас привітав приєднання Швейцарії до санкцій ЄС. "Також добре, що ми перебуваємо в тісному контакті зі Швейцарією в питаннях, як ми можемо підтримати Україну фінансово", – додав Шольц.