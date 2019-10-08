Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу "1+1"

Подольский суд Киева оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу «1+1». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на фейсбуке.

«Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей», - сказано в сообщении мэра.

Он также выразил свое возмущение, что в правовом государстве такого быть не должно и подчеркнул, что будет добиваться справедливости.

«И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости», - подчеркнул Кличко.

Напомним, о иске на канал «1+1» сообщалось 6 июля. Кличко утверждал, что против него развернута широкая компания по дискредитации. Кроме того, он отмечал, что владелец телеканала Александр Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.