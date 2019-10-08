Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса

Но выступает против оружия и легких наркотиков.

Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
Фото: Макс Требухов

Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - отметил Клименко.

Также, по его мнению, находится в руках государства должен игорный бизнес и четко контролироваться государством.

Вместе с тем, считает глава Нацполиции, общество не готово к легализации легких наркотиков.

"Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - отметил Клименко.

Также дискуссий требует легализация оружия.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - резюмировал руководитель полиции.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко выступил против легализации проституции. По его мнению, это не уменьшит криминализацию этой сферы.

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