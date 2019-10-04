Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд

"Беларусь - наш ключевой торговый партнер", - отметил президент Украины.

Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что Беларусь является важным торговым партнером Украины, поэтому страны должны работать над увеличением взаимного товарооборота.

Об этом он заявил, выступая во время заключительной части Форума регионов в Житомире, сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что одним из инструментов достижения этой цели может быть проведение таких мероприятий как Форум регионов

"Такое глубинное сотрудничество становится важной составляющей наших отношений. Доказательство тому - подписание в рамках Форума коммерческих контрактов на сумму около $500 млн, а также расширение географии нашего сотрудничества", - сказал президент.

Отдельно Зеленский отметил начало деятельности украинско-белорусской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества.

"Беларусь - наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил $5 млрд. Я согласен с Александром Григорьевичем - мы можем и должны преодолеть отметку $6-8 млрд", - подчеркнул Зеленский.

Лукашенко также согласился с тем, что Украина является для его страны одним из главных торговых партнеров, и высказался за наращивание взаимного товарооборота.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Считаю, что в будущем надо поддерживать совместные проекты в этой сфере", - сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что Беларусь не только экспортирует свои товары в Украину, но и сама импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

Напомним, во время Второго форума регионов, который продолжается 3-4 октября в Житомире, Украина и Беларусь подписали 17 соглашений и контракты на $543 млн.

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