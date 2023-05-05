Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси і ракети для України

Загальна сума військової підтримки України з боку ЄС збільшилась до понад 5 мільярдів євро.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення мільярда євро із Європейського фонду миру для забезпечення Збройних сил України артилерійськими боєприпасами калібру 155 мм і, за потреби, додатковими ракетами, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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«Збройні сили України потребують значної кількості боєприпасів для захисту українського народу та території. Вони потрібні їм якнайшвидше. Разом з попереднім рішенням про надання боєприпасів з наявних запасів, ми виділяємо 2 мільярди євро на цю мету, що збільшує загальну військову підтримку України з боку ЄС до 5,6 мільярда євро», - коментує Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.