Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси

Рішення ухвалене після довгих дискусій.

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили виділення мільярду євро на закупівлю боєприпасів для України.

Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Рішення ухвалене 3 травня в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомило цьогорічне Шведське президентство у Раді ЄС.

"Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів і ракет", - йдеться в повідомленні.

Між членами блоку були розбіжності щодо виділення цих грошей. Наприклад, Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни Союзу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілуПосольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу
У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в УкраїніУ ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в Україні
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – ЗалужнийППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
Криміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФКриміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФ
Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — БудановОкупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов
На розмінування України потрібно $40 млрд або 70 років – ВерещукНа розмінування України потрібно $40 млрд або 70 років – Верещук
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 AbramsУ Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WPНа президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
Последние новости
Подгружаем последние новости