Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси

Рішення ухвалене після довгих дискусій.

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили виділення мільярду євро на закупівлю боєприпасів для України.

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Рішення ухвалене 3 травня в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомило цьогорічне Шведське президентство у Раді ЄС.

"Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів і ракет", - йдеться в повідомленні.

Між членами блоку були розбіжності щодо виділення цих грошей. Наприклад, Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни Союзу.