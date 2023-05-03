Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси
Рішення ухвалене після довгих дискусій.
Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили виділення мільярду євро на закупівлю боєприпасів для України.
Рішення ухвалене 3 травня в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER),
"Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів і ракет", - йдеться в повідомленні.
Між членами блоку були розбіжності щодо виділення цих грошей. Наприклад, Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни Союзу.