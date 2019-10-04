Главой ЦИК избран Олег Диденко

За него проголосовали 16 членов ЦИК.

Главой ЦИК избран Олег Диденко
Фото: Сергей Нужненко

Главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко.

За него проголосовали все 16 членов ЦИК (один не голосовал, так как находится за границей).

Диденко 39 лет, он имеет юридическое образование. Закончил юридический факультет Черновицкого национального университета имени Федьковича и Институт публичного управления и администрирования Национальной академии госуправления.

Олег Диденко в 2003-2014 годах работал помощников депутатов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко. Параллельно занимался юридической практикой.

В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии под председательством Михаила Охендовского. В 2018 году он был одним из двух членов ЦИК, которые сохранили должности при переизбрании комиссии, и продолжил работу под председательством Татьяны Слипачук.

13 сентября был уволен с должности вместе с другими членами ЦИК, но уже 4 октября его переназначили по квоте "Слуги народа".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря КлименкоКабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Аксенова переизбрали главой оккупационной власти КрымаАксенова переизбрали главой оккупационной власти Крыма
Киевсовет просит Зеленского переназначить Кличко главой КГГА (документ)Киевсовет просит Зеленского переназначить Кличко главой КГГА (документ)
Вице-спикером Рады избрана Елена КондратюкВице-спикером Рады избрана Елена Кондратюк
Первым вице-спикером избран Руслан СтефанчукПервым вице-спикером избран Руслан Стефанчук
"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова
Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВДКоломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД
Зеленский встретился с новым главой Всемирного банкаЗеленский встретился с новым главой Всемирного банка
Кабмин назначил главой госавиапредприятия "Украина" экс-директора аэропорта "Борисполь"Кабмин назначил главой госавиапредприятия "Украина" экс-директора аэропорта "Борисполь"
Гендиректор "1+1" покинул должность в связи с избранием в РадуГендиректор "1+1" покинул должность в связи с избранием в Раду
Последние новости
Подгружаем последние новости