Новий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої обговорили ряд питань, у тому числі продовження підтримки України. Про це повідомляє сайт уряду Об’єднаного Королівства.

«Вони обговорили вторгнення Росії в Україну і домовилися продовжувати спільну роботу з надання беззаперечної підтримки Україні і гарантувати, що дії Владіміра Путіна не залишаться безкарними», - сказано у повідомленні.

Також прем’єри обговорили поглиблення співпраці у сфері енергетичної безпеки та торгівлі і домовилися зустрітися у рамках саміту G20 в Індонезії наступного місяця.