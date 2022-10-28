Новий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку України

Очільники урядів домовилися продовжувати плідну співпрацю, інформує ZN.ua.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої обговорили ряд питань, у тому числі продовження підтримки України. Про це повідомляє сайт уряду Об’єднаного Королівства.

«Вони обговорили вторгнення Росії в Україну і домовилися продовжувати спільну роботу з надання беззаперечної підтримки Україні і гарантувати, що дії Владіміра Путіна не залишаться безкарними», - сказано у повідомленні.

Також прем’єри обговорили поглиблення співпраці у сфері енергетичної безпеки та торгівлі і домовилися зустрітися у рамках саміту G20 в Індонезії наступного місяця.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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