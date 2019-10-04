"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам

В партии напомнили, что ветераны - совесть украинского народа.

"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам
Фото: Макс Левин

Заявление народного депутата Галины Третьяковой ("Слуга народа") о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм. Такое время говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Сегодня в Украине почти 370 тысяч участников боевых действий, которые прошли украинско-роSSийскую войну. Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы - это наша благодарность за спасенную независимость Отечества. Не позволим делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными", - считают в "ЕС".

В партии призвал отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Возле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчаткуВозле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчатку
Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГАРада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА
ГБР завело дело на Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа"ГБР завело дело на Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа"
Правительство хочет сократить смертность и увеличить продолжительность жизниПравительство хочет сократить смертность и увеличить продолжительность жизни
Аксенов отказался от поста главы оккупационной власти КрымаАксенов отказался от поста главы оккупационной власти Крыма
Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволитьКличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить
Зеленский уволил с военной службы экс-заместителя главы СБУ ДемчинуЗеленский уволил с военной службы экс-заместителя главы СБУ Демчину
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБОДанилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО
Трояна назначили замглавы НацполицииТрояна назначили замглавы Нацполиции
Экс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозренииЭкс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозрении
Последние новости
Подгружаем последние новости