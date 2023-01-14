Добровольці також вважатимуться ветеранами війни — Рада ухвалила закон

Також статус учасника бойових дій нададуть полеглим захисникам, інформує ZN.ua.

Добровольці також вважатимуться ветеранами війни — Рада ухвалила закон
© КМДА

Верховна Рада України затвердила в цілому законопроект, згідно з яким статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, а воювали на підставі добровольців. Законопроєкт № 7322 на засіданні 12 січня підтримали 310 народних депутатів України.

Згідно з ухваленими змінами до законодавства учасниками бойових дій можуть визнати осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.

Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Відповідно до законопроєкту рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, приймається Міжвідомчою комісією, що діє при Мінветеранів.

Також Мінветернаів напрацює механізм надання статусів добровольця загиблим захисникам та захисницям України.

.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Українським ТБ провайдерам почали надходити дивні листи від ОВА з проханням перенести канал Рада на "елітну" кнопку - документУкраїнським ТБ провайдерам почали надходити дивні листи від ОВА з проханням перенести канал Рада на "елітну" кнопку - документ
Туреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign PolicyТуреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign Policy
За даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшиласьЗа даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшилась
Новий пакет допомоги на 3 млрд дол. може змінити динаміку війни в Україні – Держдеп СШАНовий пакет допомоги на 3 млрд дол. може змінити динаміку війни в Україні – Держдеп США
Росгвардієць влаштував стрілянину в Москві, повернувшись з війни в Україні: фото та відеоРосгвардієць влаштував стрілянину в Москві, повернувшись з війни в Україні: фото та відео
НАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю "на новий рівень" на тлі війни РФ проти України – AFPНАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю "на новий рівень" на тлі війни РФ проти України – AFP
Помста Росії за історичні образи: NYT розповіла про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республікПомста Росії за історичні образи: NYT розповіла про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республік
Аби уникнути війни США з Росією, Вашингтон має допомогти Україні відбити окупанта вже сьогодні — WPАби уникнути війни США з Росією, Вашингтон має допомогти Україні відбити окупанта вже сьогодні — WP
Данілов: Україні запропонують корейський варіант врегулювання війниДанілов: Україні запропонують корейський варіант врегулювання війни
В Угорщині вважають, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуютьсяВ Угорщині вважають, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуються
Последние новости
Подгружаем последние новости