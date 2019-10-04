Работа по обмену Украиной и РФ удерживаемых лиц продолжается, - Песков

"В РоSSии были бы рады осуществить обмен "всех на всех"".

Работа по обмену Украиной и РФ удерживаемых лиц продолжается, - Песков
Дмитрий Песков
Фото: Sputnik

Работа по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на роSSийский "Интерфакс".

"С роSSийской стороны давно было отмечено, что в РоSSии были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон", - сказал Песков, комментируя заявление Вадима Пристайко о возможности проведения масштабного обмена на следующей неделе.

"Определенная работа в этом контексте продолжается", - отметил он.

Напомним, вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется новый большой обмен пленными. "В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

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