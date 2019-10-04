РоSSийский адвокат Новиков подключился к защите Порошенко

Известный роSSийский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде уголовных дел против него. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.В этой ситуации привлечение роSSийского адвоката абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним, в роSSийских суда Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля, в том числе был защитником и украинских моряков.