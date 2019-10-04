РоSSийский адвокат Новиков подключился к защите Порошенко

Новиков является защитников украинских политзаключенных в РоSSии.

РоSSийский адвокат Новиков подключился к защите Порошенко
Фото: Макс Требухов

Известный роSSийский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде уголовных дел против него. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.В этой ситуации привлечение роSSийского адвоката абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним, в роSSийских суда Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля, в том числе был защитником и украинских моряков.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортамиПорошенко: голосовать на Донбассе будут избиратели с роSSийскими паспортами
ИФ: Генпрокуратура готовит подозрение ПорошенкоИФ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко
РоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста МемедеминоваРоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста Мемедеминова
Порошенко объявил награду 3 млн гривен за информацию о заказчике и исполнителях нападения на ГонтаревуПорошенко объявил награду 3 млн гривен за информацию о заказчике и исполнителях нападения на Гонтареву
В Норвегии заметили роSSийский спецназ, - СМИВ Норвегии заметили роSSийский спецназ, - СМИ
Порошенко посетил Гонтареву в ЛондонеПорошенко посетил Гонтареву в Лондоне
Порошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для УкраиныПорошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для Украины
НАБУ допросило Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго"НАБУ допросило Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго"
Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - ПорошенкоБез позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко
Адвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в УкраинуАдвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости