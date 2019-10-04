Тимошенко: президенту нужно добиваться внедрения украинской формулы мира

Украинская формула мира, которая позволит провести выборы на Донбассе без подозрений в капитуляции, - это: восстановить роSSийско-украинскую границу, демилитаризовать оккупированные территории, вернуть туда закон и Конституцию Украины, а также переселенцев, чтобы они могли голосовать. Об этом заявила Юлия Тимошенко в ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1 + 1.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что так называемая «формула Штайнмайера» была в свое время предложена как инструмент захвата Россией политической власти над Украиной. Именно поэтому она предполагала, что после проведения выборов в условиях оккупации должен быть утвержден особый статус Донбасса, с фактическим отделением этой территории - с собственными судами, силовыми структурами - и превращением ее в «второе Приднестровье».

Но коварство этого сценария заключалось еще и в том, отметила председатель партии, что сразу после того, как ОБСЕ признало бы выборы под оккупацией законными, эту территорию в ее нынешнем состоянии «вживили» бы в Украину и превратили бы ее в инструмент роSSийского контроля.

«На ближайших всеукраинских выборах будут голосовать 5,5 млн (которые раньше были на Донбассе) не людей, а бюллетеней. Они будут голосовать под контролем РФ за украинскую власть. Считайте, что это не возврат территорий, это взятие политической власти РоSSийской Федерацией. Это стратегии, которые лишают нас суверенитета», - заявила Юлия Тимошенко.

Формула мира Украины принципиально иная, здесь вопросы безопасности предшествуют политическим, обратила внимание она.

«Хотите выборы? Восстановите границу между Украиной и Россией , не линию разграничения, демилитаризуйте оккупированную территорию - войска оккупанта должны быть убраны вместе с техникой, верните закон и Конституцию Украины и верните людей, внутренне перемещенных лиц, чтобы они имели возможность голосовать», - сказала политик.

Лидер партии убеждена, президенту вместе с дипломатическим корпусом надо добиваться введения украинской формулы мира.

Свою работу должна выполнить и Верховная Рада, исправив закон об особом статусе Донбасса и убрав из него все пункты, противоречащие национальным интересам Украины.

«Нам надо всем объединиться, чтобы не упустить шанс по возврату мира на оккупированный Донбасс и ни в коем случае не дать забыть о Крыме», - подытожила Юлия Тимошенко.