Я надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією щодо продовження дію Чорноморської зернової ініціативи – Гутерреш
Він також підкреслив, що ООН не припинить своїх зусиль задля забезпечення безперешкодного доступу продуктів харчування з України й Росії до глобальних ринків.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди заявив, що надіслав президенту РФ Владіміру Путіну листа із закликом продовжити договір. Про це
"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, що включає скасування російських гарантій безпеки для судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", – зазначив Гутерреш
За його словами, Чорноморська ініціатива разом із меморандумами про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив «стала рятівним колом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі».
Генсек ООН наголосив, що сотні мільйонів людей у світі потерпають від голоду, крім того, ще більше споживачів відчувають наслідки глобальної кризи підвищення вартості життя. Натомість, продовжив генсек, Чорноморська зернова угода допомогла знизити ціни на продовольство на понад 23% від початку повномасштабної війни РФ.
Генсек ООН також повідомив, що знає про наявність певних перешкод для продажу російських продуктів харчування й добрив.
"І саме цьому я надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією, щоби продовжити дію Чорноморської ініціативи", – сказав він.
Водночас Гутерреш додав, що ООН не припинить своїх зусиль задля забезпечення безперешкодного доступу продуктів харчування з України й Росії до глобальних ринків.