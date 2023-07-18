Я надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією щодо продовження дію Чорноморської зернової ініціативи – Гутерреш

Він також підкреслив, що ООН не припинить своїх зусиль задля забезпечення безперешкодного доступу продуктів харчування з України й Росії до глобальних ринків.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди заявив, що надіслав президенту РФ Владіміру Путіну листа із закликом продовжити договір. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, що включає скасування російських гарантій безпеки для судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", – зазначив Гутерреш

За його словами, Чорноморська ініціатива разом із меморандумами про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив «стала рятівним колом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі».

Генсек ООН наголосив, що сотні мільйонів людей у світі потерпають від голоду, крім того, ще більше споживачів відчувають наслідки глобальної кризи підвищення вартості життя. Натомість, продовжив генсек, Чорноморська зернова угода допомогла знизити ціни на продовольство на понад 23% від початку повномасштабної війни РФ .

Генсек ООН також повідомив, що знає про наявність певних перешкод для продажу російських продуктів харчування й добрив.

"І саме цьому я надіслав листа президенту Путіну з новою пропозицією, щоби продовжити дію Чорноморської ініціативи", – сказав він.