Минобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

"На данный момент думаем, как это делать".

Минобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей
Фото: Depositphotos/kerkezz

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что совместно с комитетом ВР по вопросам здоровья нации будет работать над урегулированием вопроса по недопуску невакцинированных детей в школу. Об этом она рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"К нам обратился комитет по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Стефанишина, чтобы мы как-то вместе наработали сотрудничество по вопросу недопуска невакцинированных детей в школу. На данный момент думаем, как это делать", - сказала Новосад.

По ее мнению, в этом процессе директора школ должны быть "той точкой входа, которая проверяет и делает срез по школе".

В то же время Новосад подчеркнула, что пока сложно сказать, будет ли возложена на директоров школ ответственность за недопуск невакцинированных детей к учебе.

Напомним, в конце мая Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации. 14 августа Министерство здравоохранения и Минобразования и науки подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок.

В Минздраве подчеркнули, что в условиях вспышки кори невакционированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.

22 августа антипрививочники вышли на митинг к Офису президена Владимира Зеленского. Они заявили, что запрет противоречит их праву свободного выбора.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать школы.

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