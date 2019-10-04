Рада назначила новый состав ЦИК

Большинство членов комиссии назначены по квоте "Слуги народа".

Рада назначила новый состав ЦИК

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

В него вошли 17 членов, 12 из которых - квота фракции "Слуги народа", 2 - квота пророSSийской партии ОПЗЖ, по 1 - квота "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины". Четыре человека работали в предыдущем составе ЦИК.

За каждого члена ЦИК голосовали отдельно.

Новыми членами Центризбиркома стали:

  1. Оксана Боярчук (355 "за")
  2. Юрий Буглак (345 "за") - квота "ЕС"
  3. Елена Гатауллина (360 "за")
  4. Андрей Гевко (353 "за") - квота "Голоса"
  5. Виктория Глущенко (359 "за") - квота "Батькивщины"
  6. Виталий Грень (361 "за")
  7. Олег Диденко (367 "за") - член предыдущего состава ЦИК
  8. Сергей Дубовик (334 "за") - квота "ОПЗЖ"
  9. Андрей Евстигнеев (370 "за") - член предыдущего состава ЦИК
  10. Ирина Ефремова (373 "за") - член предыдущего состава ЦИК
  11. Александра Кармаза (375 "за")
  12. Павел Любченко (370 "за")
  13. Юрий Мирошниченко (310 "за") - квота "ОПЗЖ"
  14. Владимир Перепелюк (366 "за")
  15. Виталий Плукар (368 "за") - член предыдущего состава ЦИК
  16. Сергей Постивый (370 "за")
  17. Юрий Фрицкий (371 "за")

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.

1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.

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