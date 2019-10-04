Возле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчатку

Пострадавших нет.

Возле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчатку
Фото: Богдан КовалевФБ

Этой ночью неизвестные бросили под окна советника главы Херсонской ОГА Богдана Ковалева самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил у себя на фейсбуке глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

«Этой ночью неизвестными, у окна комнаты, в которой проживает мой советник Богдан Ковалев, было установлено самодельное взрывное устройство», - написал Гусев.

Отмечается, что около 2:40 ночи произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. На мест происшествия работают правоохранители.

«Я хочу обратиться к тем, кто заказал и организовал эту «акцию». Нашу команду не спугнуть и не запугать. Да, вы можете нас убить, но на наше место придут другие. Поймите, «коррупционный консенсус», в котором много лет находили свое место целые группы и отдельные дельцы Херсонской области, должен быть уничтожен!», - подчеркнул Гусев.

Напомним, ночью 2 октября в Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты. В результате их взрыва никто не пострадал. Полицейские установили, что во дворе, вероятно, взорвались две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу.

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