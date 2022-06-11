ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях

Херсонская городская рада сообщает, что украинские защитники ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - отмечает городская рада в Facebook.

Отмечается, что полностью под контролем Украины находится поселок Таврийское.

РоSSийские оккупационные войска для минирования Херсонской области завесли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.

По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. РоSSийское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.