ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях

Поселок Таврийское находится полностью под контролем Украины, информирует ZN.ua.

ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Херсонская городская рада сообщает, что украинские защитники ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - отмечает городская рада в Facebook.

Отмечается, что полностью под контролем Украины находится поселок Таврийское.

РоSSийские оккупационные войска для минирования Херсонской области завесли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.

По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. РоSSийское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.


Анна Конюченко, ZN.ua





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