ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях
Поселок Таврийское находится полностью под контролем Украины, информирует
Херсонская городская рада сообщает, что украинские защитники ведут в Херсонской области контрнаступление на трех направлениях.
"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области", - отмечает городская рада в
Отмечается, что полностью под контролем Украины находится поселок Таврийское.
РоSSийские оккупационные войска для минирования Херсонской области завесли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия, сообщает пресс-служба ГУР.
По данным ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. РоSSийское командование, присвоив средства на утилизацию, передало опасный груз в передовые подразделения оккупантов для минирования оборонных позиций.