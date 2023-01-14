США ведуть роботу з нейтралізації діяльності ПВК "Вагнер" – радник Держдепу

Йдеться, серед іншого, про припинення вербування військових у Сербії та інших країнах, інформує ZN.ua.

США ведуть роботу з нейтралізації діяльності ПВК
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Керівництво США стурбоване активністю російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та веде роботу з нейтралізації її діяльності. Про це в Сербії заявив радник Держдепартаменту США Дерек Шолле, цитує його сербське інформаційне агентство Tanjug.

Радник Держдепу додав, що уряд Сполучених Штатів працює в цьому напрямку з Сербією та іншими країнами і шукає способи нейтралізувати діяльність ПВК, зокрема вербування до своїх лав військових.

"Ми бачили, що група "Вагнера" намагається вербувати військових із Сербії та інших країн, ми вважаємо, що це не повинно тривати. Я знаю, що тут (у Сербії – ред.) є занепокоєння з цього приводу, ми висловили своє занепокоєння. Ми розраховуємо на співпрацю з урядом у Белграді, як і з іншими країнами, щоб покласти край діяльності організації", - заявив Шолле.


Богдан Затула, ZN.ua





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