ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами

У мережі з'явилися кадри жорстоких боїв за місто Вугледар Донецької області 25 січня.

Про це повідомив Telegram-канал donetchanyn.

На кадрах видно, як окупанти "звільняють Донбас" від міфічних "нацистів" шляхом бомбардувань житлових кварталів.

Увага, на відео є ненормативна лексика!!!

"Хочу показати, як "визволителі" "звільняють" Вугледар", - звучить голос за кадром, інформує Апостроф .

Ось так виглядає обстановка в районі Вугледара згідно з картою deepstatemap.