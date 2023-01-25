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2023-01-25
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
У мережі з'явилися кадри жорстоких боїв за місто Вугледар Донецької області 25 січня.
Про це повідомив Telegram-канал donetchanyn.
На кадрах видно, як окупанти "звільняють Донбас" від міфічних "нацистів" шляхом бомбардувань житлових кварталів.
Увага, на відео є ненормативна лексика!!!
"Хочу показати, як "визволителі" "звільняють" Вугледар", - звучить голос за кадром, інформує
Ось так виглядає обстановка в районі Вугледара згідно з картою deepstatemap.
Євген Устименко, Апостроф