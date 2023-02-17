НАТО, ЄС та Україна вперше проведуть зустріч у тристоронньому форматі

Зустріч запланована на наступний тиждень.

У вівторок, 21 лютого, відбудеться зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга, очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та головного дипломата ЄС Жозепом Боррелем. Тристороння зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО, повідомили у пресслужбі Північноатлантичного Альянсу.

«Після зустрічі генеральний секретар, міністр закордонних справ і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки виступлять зі спільною пресою», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це буде перша тристороння зустріч між Україною НАТО та ЄС.

«Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи», – додав Кулеба у Twitter.





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