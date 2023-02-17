НАТО, ЄС та Україна вперше проведуть зустріч у тристоронньому форматі
Зустріч запланована на наступний тиждень.
У вівторок, 21 лютого, відбудеться зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга, очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та головного дипломата ЄС Жозепом Боррелем. Тристороння зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО,
«Після зустрічі генеральний секретар, міністр закордонних справ і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки виступлять зі спільною пресою», – йдеться у повідомленні.
Своєю чергою очільник українського МЗС Дмитро Кулеба
«Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи», – додав Кулеба у Twitter.