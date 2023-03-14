У Києві приберуть деякі блокпости, частину переведуть в "сплячий" режим, а ті, що залишать — модернізують

У Києві збираються прибрати частину блокпостів, побудований після початку повномасштабної війни Росії проти України, а деякі з них будуть модернізовані. Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє пресслужба КМВА , додаючи, що сьогодні ці оборонні конструкції розташовані в усіх районах столиці.

Вони обладнані бетонними блоками, мішками з піском, окопами, бліндажами. Все це виконує насамперед захисну функцію. Та наразі загроза повернення бойових дій до Києва зведена до мінімальної, зазначають у військовій адміністрації. Тож влада міста прийняла рішення удосконалити чинну оборонну систему.

"Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати; частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим; інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані", - повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Ті інженерні споруди, які повинні й далі залишатися, модернізують, додав він: непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, бліндажі укріплять, а окопи упорядкують.

Деяку частину укріплень переведуть в "сплячий режим".

"Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. Щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойових режим в найкоротший час", - розповів Попко.

Демонтують ті блокпости, в яких наразі немає потреби. В таких місцях з дорожніх частин приберуть бетонні блоки, мішки з піском і протитанкові їжаки - їх вивезуть, окопи засиплють, а бліндажі демонтують.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати – війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни", - наголосив Попко.