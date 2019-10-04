В Иране задержали роSSийскую журналистку по подозрению в шпионаже

Журналистку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В Иране задержали роSSийскую журналистку Юлию Юзик по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на дочь журналистки.

Девушка не объяснила причины задержания. Она утверждает, что ее мать знала, что может произойти такая ситуация, но поехала.

По данным журналиста Бориса Войцеховского, Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

По его словам, журналистка несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала туда по приглашению. В аэропорту у Юзик отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными. 5 октября над ней состоится суд.

Издание отмечает, что Юлия Юзик работала в газете «Комсомольская правда» и журнале «Русский Newsweek». Она является автором книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. Юзик неоднократно работала в горячих точках. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму от партии «Парнас» в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу. Сообщалось, что на выборах Юзик поддерживало движение «Открытая РоSSия» Михаила Ходорковского.

Напомним, 3 октября арестованного в Украине за шпионаж белоруса Юрия Политику освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко. Судебный процесс по рассмотрению его дела будет продолжаться, и Юрий Политика должен появляться на заседании по вызову суда и не влиять на свидетелей, однако "он может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет".