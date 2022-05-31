Правоохранители разоблачили роSSийскую агентуру в "Укроборонпроме"

Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Правоохранители разоблачили роSSийскую агентуру в
© ukroboronprom.com.ua

Служба безопасности Украины разоблачила роSSийскую агентуру РФ в "Укроборонпроме", отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу РоSSии. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призвал коллег поддержать армию врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник "Укроборонпрома" неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

Во время обысков в доме коллаборанта правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, конструкторскую документацию по самолетостроению.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются меры по установлению его подрывной деятельности", - подчеркнул Дехтяренко.


Анна Конюченко, ZN.ua

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