Значительные потери среди офицеров еще больше деморализуют роSSийскую армию – ISW

Также в военных кругах РФ все больше недовольны ходом войны

«Рост потерь среди роSSийских младших офицеров, вероятно, еще больше усугубит роSSийские возможности и приведет к дальнейшему моральному срыву, – говорится в отчете. – Внутреннее инакомыслие в роSSийских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти».

О внутреннем инакомыслии аналитики ISW говорят, в частности, исходя из слов террориста Игоря Гиркина, утверждавшего, что Кремль отказался от идеологической основы конфликта, сосредоточив конфликт на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не подвергают сомнению легитимность существования Украины, а понятия «денацификация» и «демилитаризация» забыты. Также он обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти.

«Инакомыслие Гиркина является символом продолжающихся изменений в кругах роSSийских военных энтузиастов и бывших военнослужащих», – считают аналитики ISW.

Также в отчете говорится, что роSSийские войска продолжили постепенно захватывать микрорайоны Северодонецка, но еще полностью не окружили город.

РоSSийские оккупационные войска сосредоточились на перегруппировке под Изюмом для возобновления наступления на Славянск и Барвенково и провели, как оценивают в ISW, «только незначительные безуспешные атаки».

РоSSийские силы в Харьковской области продолжают концентрировать свои усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления на международную границу между Харьковской и Белгородской областями.

"Ограниченная украинская контратака в северной части Херсонской области не продвинулась дальше, но нарушила роSSийские операции", – говорится в отчете.

РоSSияне совершили несколько безуспешных атак на украинские силы на восточном берегу реки Ингулец.



