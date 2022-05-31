Значительные потери среди офицеров еще больше деморализуют роSSийскую армию – ISW

Также в военных кругах РФ все больше недовольны ходом войны

«Рост потерь среди роSSийских младших офицеров, вероятно, еще больше усугубит роSSийские возможности и приведет к дальнейшему моральному срыву, – говорится в отчете. – Внутреннее инакомыслие в роSSийских военных кругах, утверждающее, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти».

О внутреннем инакомыслии аналитики ISW говорят, в частности, исходя из слов террориста Игоря Гиркина, утверждавшего, что Кремль отказался от идеологической основы конфликта, сосредоточив конфликт на Донбассе, а не на всей Украине. Гиркин пожаловался, что кремлевские чиновники больше не подвергают сомнению легитимность существования Украины, а понятия «денацификация» и «демилитаризация» забыты. Также он обвинил Кремль в политике умиротворения и заявил, что угроза поражения продолжает расти.

«Инакомыслие Гиркина является символом продолжающихся изменений в кругах роSSийских военных энтузиастов и бывших военнослужащих», – считают аналитики ISW.

Также в отчете говорится, что роSSийские войска продолжили постепенно захватывать микрорайоны Северодонецка, но еще полностью не окружили город.

РоSSийские оккупационные войска сосредоточились на перегруппировке под Изюмом для возобновления наступления на Славянск и Барвенково и провели, как оценивают в ISW, «только незначительные безуспешные атаки».

РоSSийские силы в Харьковской области продолжают концентрировать свои усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления на международную границу между Харьковской и Белгородской областями.

"Ограниченная украинская контратака в северной части Херсонской области не продвинулась дальше, но нарушила роSSийские операции", – говорится в отчете.

РоSSияне совершили несколько безуспешных атак на украинские силы на восточном берегу реки Ингулец.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Внутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕСВнутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕС
Washington Post: Как сломать роSSийскую блокаду портов Украины?Washington Post: Как сломать роSSийскую блокаду портов Украины?
Бунт среди оккупантов: захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известноБунт среди оккупантов: захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известно
Мятежи и нехватка офицеров: в разведке сообщили о последствиях большой проблемы Кремля в УкраинеМятежи и нехватка офицеров: в разведке сообщили о последствиях большой проблемы Кремля в Украине
РФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведкаРФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведка
РоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из городаРоSSияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет: фото из города
Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – ШмыгальКоличество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль
ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба: рф понесла серьезные потериВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба: рф понесла серьезные потери
Больше, чем в сводках Генштаба: всплыли цифры потерь оккупантов из внутренних данных рфБольше, чем в сводках Генштаба: всплыли цифры потерь оккупантов из внутренних данных рф
Украинские войска пошли в атаку на одном из направлений: враг несет потери, деталиУкраинские войска пошли в атаку на одном из направлений: враг несет потери, детали
Последние новости
Подгружаем последние новости