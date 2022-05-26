В США отреагировали на роSSийскую паспортизацию на юге Украины
Таким образом, рашисты пытаются "придать вид легитимности своему правлению" на этих территориях, информирует
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что его ведомство осуждает насильственные действие россиян, направленные на "покорение украинцев", речь идет о принудительной паспортизации, депортации и "фильтрации" на временно оккупированных территориях. Об этом он рассказал изданию
"Мы видели, как роSSийские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как роSSийские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки роSSийских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях, - сказал спикер Госдепартамента. - США решительно отвергают этот лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток РоSSии подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".
Прайс сравнил это с попытками сфабриковать фальшивые референдумы, которые РФ делала раньше. Они были призваны "придать вид легитимности роSSийскому правлению над частями территорий Украины". Он напомнил, что, как правило, на таких "голосованиях" поддержка действий РФ набирает от 90 до 99%.