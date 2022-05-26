В США отреагировали на роSSийскую паспортизацию на юге Украины

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что его ведомство осуждает насильственные действие россиян, направленные на "покорение украинцев", речь идет о принудительной паспортизации, депортации и "фильтрации" на временно оккупированных территориях. Об этом он рассказал изданию "Голос Америки".

"Мы видели, как роSSийские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как роSSийские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки роSSийских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях, - сказал спикер Госдепартамента. - США решительно отвергают этот лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток РоSSии подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".