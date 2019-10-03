У Рады организовали акцию протест против продажи земли

Фото: Анна Стешенко

Возле Верховной Рады утром 3 октября собрался митинг против открытия рынка земли.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на площади перед парламентом установлена сцена. На ней сначала выступал Юрий Бойко, потом Юлия Тимошенко.

Фото: Анна Стешенко

Протестующие принесли с собой плакаты с требованиями "Нет продаже земли иностранцам", "Не продавайте родину", "Президент, не допустите продажи земли" и другие.

Многих привезли централизовано автобусами, которые припаркованы ниже по улице Грушевского.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, запуск рынка земли запланирован на 1 октября 2020 года.

По заявлениям властей, землю смогут купить только граждане Украины или украинские компании. Будут установлены антимонопольные лимиты 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Нынешние арендаторы будут иметь первоочередное право на покупку своих участков.