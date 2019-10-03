МИД Британии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера"

Госминистр по вопросам Европы и США назвал это "обнадеживающим шагом".

МИД Британии приветствовал подписание
Фото: PinArt

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание "формулы Штайнмайера" как части урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на британский МИД.

Государственный министр Британии по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную приверженность президента Украины Владимира Зеленского поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ... Теперь РоSSия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, незамедлительно перестав поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по минским соглашениям", - отметил британский госминистр.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, РоSSии, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов. 

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