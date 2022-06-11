Принц Чарльз осуждает план Великобритании по депортации беженцев в Руанду - СМИ

Ссылаясь на неназванные источники, газета Times сообщила, что наследник британского престола в частном порядке выступает против политики премьер-министра Великобритани Бориса Джонсона по отправке людей в восточноафриканскую страну, информирует ZN.ua.

Принц Чарльз осуждает план Великобритании по депортации беженцев в Руанду - СМИ
© BBC

Принц Чарльз раскритиковал план правительства начать депортацию некоторых просителей убежища в Руанду, назвав его "ужасным", сообщает AP NEWS со ссылкой на Times.

Решение суда открыло путь первому рейсу, который отправится в минувший вторник в Руанду с более чем 30 людьми. Британия планирует отправить некоторых мигрантов, прибывших в Великобританию в качестве безбилетников или на небольших лодках, в Руанду, где будут рассмотрены их прошения о предоставлении убежища. В случае успеха они останутся в этой африканской стране. Правозащитные группы назвали эту идею невыполнимой и бесчеловечной.

Офис принца не подтвердил и не опроверг это сообщение. "Мы не будем комментировать предполагаемые анонимные частные разговоры с принцем Уэльским, за исключением того, что он остается политически нейтральным", - говорится в заявлении Кларенс-хауса. "Вопросы политики - это решения правительства".

Новая политика угрожает омрачить предстоящий визит принца Чарльза и его жены Камиллы в Руанду в конце этого месяца для участия во встрече лидеров стран Содружества.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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