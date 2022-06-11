В боях за Северодонецк обе стороны понесли большие потери — разведка Британии

По состоянию на 10 июня роSSийские войска так и не продвинулись на юг Северодонецка, отмечает британская разведка на своей странице в Твиттере. В новом отчете говорится, что в городе все еще продолжаются бои.
"Обе стороны, вероятно, имеют множество жертв. РоSSия массово ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону", - отмечают в Лондоне.
Также стало известно, что начиная с апреля роSSийские бомбардировщики начали применять десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х годов. Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.
"Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные и, следовательно, могут нанести значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения, - отмечают в разведке Британии. - РоSSия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще удерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны".
Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 11 June 2022