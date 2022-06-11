В боях за Северодонецк обе стороны понесли большие потери — разведка Британии

По состоянию на 10 июня роSSийские войска так и не продвинулись на юг Северодонецка, отмечает британская разведка на своей странице в Твиттере . В новом отчете говорится, что в городе все еще продолжаются бои.

"Обе стороны, вероятно, имеют множество жертв. РоSSия массово ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону", - отмечают в Лондоне.

Также стало известно, что начиная с апреля роSSийские бомбардировщики начали применять десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х годов. Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.

"Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные и, следовательно, могут нанести значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения, - отмечают в разведке Британии. - РоSSия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще удерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны".