РФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – Резніков

Близько 6,5 тисяч поранених рашистів дістали тяжкі травми з ампутацією кінцівок

РФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – Резніков
У Луганській області рашисти втратили 11 тис людей
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В Луганській області під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ російські війська втратили близько 11 тисяч убитими та понад 20 тисяч пораненими - міністр оборони Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council.

За словами очільника оборонного відомства, серед загальної кількості ліквідованих окупантів, близько 2 тисяч були бойовиками терористичної організації ЛНР, а інші 8-9 тисяч – російські військові.

«Про це свідчать неофіційні дані російської сторони. Близько 6,5 тисяч поранених окупантів дістали тяжкі травми з ампутацією кінцівок», - додав міністр оборони.


Артем Руденко, ZN.ua





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