РФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – Резніков

В Луганській області під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ російські війська втратили близько 11 тисяч убитими та понад 20 тисяч пораненими - міністр оборони Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council.

За словами очільника оборонного відомства, серед загальної кількості ліквідованих окупантів, близько 2 тисяч були бойовиками терористичної організації ЛНР, а інші 8-9 тисяч – російські військові.

«Про це свідчать неофіційні дані російської сторони. Близько 6,5 тисяч поранених окупантів дістали тяжкі травми з ампутацією кінцівок», - додав міністр оборони.