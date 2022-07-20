Новостей.COM ⇒
2022-07-20
РФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – Резніков
Близько 6,5 тисяч поранених рашистів дістали тяжкі травми з ампутацією кінцівок
У Луганській області рашисти втратили 11 тис людей© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
В Луганській області під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ російські війська втратили близько 11 тисяч убитими та понад 20 тисяч пораненими - міністр оборони Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council.
За
«Про це свідчать неофіційні дані російської сторони. Близько 6,5 тисяч поранених окупантів дістали тяжкі травми з ампутацією кінцівок», - додав міністр оборони.
Артем Руденко, ZN.ua