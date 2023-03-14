В боях на сході вирішується, яким буде наше майбутнє – Зеленський

Держава робить все можливе для зміцнення воїнів.

В боях на сході вирішується, яким буде наше майбутнє – Зеленський
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сході тривають дуже жорстокі та болісні бої, які вирішать майбутнє держави.

"Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Мар?їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам?янка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців", - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент повідомив про рішення уряду щодо збільшення видатків на оборону.

"Уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", - зауважив президент.

За даними Генштабу, в Бахмуті тривають бої, українські захисники відбивають атаки на кількох напрямках.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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