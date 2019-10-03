Британский премьер представил план новой сделки по Brexit

Если это предложение Великобритании будет отклонено, страна покинет ЕС без сделки.

Британский премьер представил план новой сделки по Brexit
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвал к выходу его страны из состава Европейского Союза.

Выступая в среду, 2 октября, в Манчестере перед делегатами конгресса Консервативной партии, которую он возглавляет, Джонсон заявил, что его правительство работает над новым соглашением по "Брекзиту" и вскоре представит Брюсселю предложения, которые Лондон считает "конструктивными и разумными" и которые являются "компромиссом для обеих сторон".

Об этом сообщает Немецкая волна.

Глава британского правительства уточнил, что на границе или близ границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, частью Великобритании, "ни при каких обстоятельствах" не будут оборудованы контрольно-пропускные пункты. При этом, как сообщает агентство dpa, планы Джонсона предусматривают введение таможенного контроля, хотя и не непосредственно на границе.

Борис Джонсон также заявил, что он не хочет покидать ЕС без соглашения.

"Это не тот результат, которого мы хотим, но к этому мы готовы", - заявил он. По его мнению, если не будет достигнуто соглашение с ЕС, "альтернативой будет выход без сделки".

Джонсон полагает, что британцы три года спустя после референдума о выходе из Евросоюза "чувствуют себя одураченными". Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, "и будь что будет" - добавил премьер-министр.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit. Он отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.

18 сентября Европарламент согласовал отсрочку Brexit.

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