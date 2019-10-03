Дело Мартыненко передали в антикоррупционный суд
Киевский апелляционный суд не согласился с решением Шевченковского райсуда.
Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое расследовалось Национальным антикоррупционным бюро, в Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Как отмечается, Киевский апелляционный суд не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.
Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.
Мартыненко начали судить в октябре 2018 года, но в связи с созданием Высшего антикоррупционного суда обвинительный акт должен быть передан ему.
Ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный суд, где должны были решить, передавать ли дело в Высший антикоррупционный суд.
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Политика
03.10.2019 12:57